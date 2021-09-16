В Кривом Роге погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала"

Тела погибших коммунальщиков находились в горизонтальном отстойнике глубиной 6 метров. Погибшими оказались мужчины 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

На территории КП "Кривбассводоканал" при выполнении работ погибли трое сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о ЧП в Кривом Роге спасатели получили утром, 18 сентября.

Прибыв на место трагедии, сотрудники ГСЧС выяснили, что тела трех сотрудников находятся в горизонтальном отстойнике глубиной 6 метров.

С помощью лестницы спасатели спустились в отстойник и достали тела погибших сотрудников "Кривбассводоканала" на поверхность. Погибшими оказались мужчины 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

Все обстоятельства трагедии, которая случилась на территории Радушанского водоочистительного комплекса КП "Кривбассводоканал", выяснят силовики.

По факту гибели сотрудников коммунального предприятия полиция открыла уголовное производство. По предварительным данным, трое коммунальщиков погибли при выполнении работ с повышенной опасностью — мужчин затянуло в насос.

"Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Криворожский блогер Олег Ермолинский в своем Telegram-канале также сообщил, что погибших мужчин засосало в насос.

По его словам, сотрудники КП "Кривбассводоканал", выполняя работы на Радушанском водоочистительном комплексе, не замерили содержание газов в помещении, после чего их затянуло в насос.