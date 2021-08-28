Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее

Длина коридоров в Мамонтовой пещере достигает 676 км. Это примерное расстояние между Львовом и Черниговом.

Самая длинная в мире пещерная система установила новый рекорд после того, как исследователи нанесли на карту еще 13 км тоннелей в национальном парке "Мамонтова пещера" в американском штате Кентукки, пишет Live Science.

Длина коридоров в Мамонтовой пещере достигает 676 км. Это примерное расстояние между Львовом и Черниговом.

"Изучение пещер довольно долгое и трудное занятие. Ученым приходится лазить, ползать, терпеть воду и грязь. После картографы превращают данные, собранные во время исследования по пещере, в карту", — рассказала Карен Уиллмс из Cave Research Foundation (CRF).

Это не первый случай, когда Мамонтова пещера увеличилась в размерах. Она вошла в книгу рекордов в 1969 году, имея в общей сложности 105 км задокументированных тоннелей.

Во время 14-часового исследования в сентябре 1972 года спелеологи из CRF обнаружили соединение между системой Мамонтовой пещеры и системой Флинт-Ридж, в результате чего общее известное расстояние Мамонтовой пещеры достигло 232 км.

С тех пор дополнительные исследования CRF еще больше увеличили километраж системы Мамонтовой пещеры, включая обнаружение связи между ней и меньшими пещерами, такими как Проктор, Роппель и Моррисон.

Система Мамонтовой пещеры представляет собой огромный лабиринт, образовавшийся в результате эрозии известняка: явления, известного как карстовый рельеф, который также наблюдается в других растворимых породах, таких как мрамор и гипс.

Карстовый рельеф возникает, когда вода от дождя и рек с поверхности земли просачивается под нее через трещины, разломы и отверстия, медленно растворяя и формируя мягкую подземную породу в пещеры и другие геологические особенности.

Пещерную систему в национальном парке "Мамонтова пещера" ежегодно посещают более 2 миллионов человек. В ней обитает 130 видов диких животных, включая 14 видов животных, живущих исключительно в пещерах. Также важно отметить, что национальный парк "Мамонтова пещера" является одним из 13 природных объектов США, признанных Всемирным наследием ЮНЕСКО.