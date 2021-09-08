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События Сегодня, 09:1078
Из-за резкого роста цен на газ останавливается Одесский припортовый завод

Из-за роста цен на газ останавливается Одесский припортовый завод - один из крупнейших в Европе производителей удобрений.

Об этом "Стране" рассказали сотрудники ОПЗ. По их словам, сегодня уже остановили производство карбамида, а завтра выключат два агрегата, которые производят аммиак.

"Резко выросла цена на газ. И фирма-давалец - Агро Газ Трейдинг, теперь отказывается поставлять газ на ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена зашкаливает за тысячу долларов, с наценкой фирмы. Соответственно, повысилась и цена на продукцию. Конечно, она стала неконкурентноспособной, никто не хочет брать. Карбамидом забиты все хранилища под завязку. Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже. Коллектив завода насчитывает около трех тысяч человек. Ходят слухи, что переведут на трехдневку" - рассказали "Стране" сотрудники Одесского припортового завода.

"Работникам ОПЗ разослали в вайбере письмо, что завод ищет новую фирму давальца газа. Профком пока молчит, завтра - послезавтра видно будет. Пока выходные, поэтому пока тихо", - говорят рабочие завода.

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