Собор Парижской Богоматери полностью готов к реставрационным работам

Во Франции строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери.

Теперь достопримечательность готова к реставрационным работам.

Об этом сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на госкомпанию, отвечающую за реставрацию.

"Стартовавшие 16 апреля 2019 года работы, которые были нацелены на укрепление конструкций и на обеспечение безопасности, завершены в срок", - говорится в коммюнике компании.

Кроме этого, в документе утверждается, что "подготовлен план реставрации. Работы начнутся уже этой зимой".