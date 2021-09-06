C ролью Джеймса Бонда сердечно попрощался Дэниэл Крейг

Известный английский актер Дэниэл Крейг, которого больше всего зрители знают по роли агента британской секретной службы Джеймса Бонда, сыграл роль легендарного агента в последний раз в фильме "Не время умирать".

В последний день съемок он эмоционально попрощался с командой.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Дэниэл Крейг исполнял роль "агента 007" начиная с 2006 года. Первый раз в роли супершпиона он появился в кинокартине "Казино Роял". Он сыграл Джеймса Бонда в пяти фильмах, последним из которых и стала картина "Не время умирать".

Во время сьемок Дэниэл Крейг произнес эмоциональная речь, в которой поблагодарил всю команду фильма и рассказал, что работа над кинокартинами приносила ему удовольствие и ему не просто прощаться с ролью.

"Я давно этим занимаюсь, и с некоторыми из вас я проработал большую часть своей карьеры. Это уже чуть ли не 30 лет. А многие из вас трудились со мной над пятью картинами", - сказал актер.

В конце своей речи актер заявил, что возможность работать с одними и теми же членами съемочной группы во всех его фильмах о Бонде "была одной из величайших наград в моей жизни".

На видео, где Крейг произносит речь, он одет в белую рубашку и черный брючный костюм с бабочкой. 53-летний мужчина выглядит взволнованым и кладет руку на сердце, когда благодарит команду.