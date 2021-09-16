Футбольные фанаты во Франции вырвались на поле и устроили драку на трибунах

В субботу, 18 сентября, во время матча французского футбольного чемпионата между ФК "Ланс" и ФК "Лилль" фанаты начали оскорблять друг друга, после чего болельщики "Лилля" выбежали на поле и устремились к болельщикам соперников на трибуны.

Об этом сообщает "Спорт день за днем".

После первого тайма, который закончился со счетом 0:0, команды ушли на перерыв. В это время между футбольными фанатами завязалась драка. Изначально они оскорбляли друг друга словесно с трибун, потом болельщики "Лилля" вырвались на поле и побежали к фанатам "Ланса", началась потасовка. В итоге пострадали работники стадиона.

Как видно на кадрах с места событий, в то время как фанаты вырвались на поле, на нем включили системы полива. Потом матч продолжился и закончился счетом 1:0, выиграл "Ланс".