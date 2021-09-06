Яйцеклетку для американского гея отдала Наташа Королева

Российская эстрадная певица Наталья Королева, которая недавно прошла через кризис в своем браке, шокировала супруга Сергея Глушко (Тарзана) и общественность неожиданным признанием - несколько лет назад она отдала яйцеклетку, чтобы помочь своему другу-гею из США стать отцом.

В результате суррогатная мать родила ребенка, которому уже два года.

Об этом артистка рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", как передает МК.

Королева рассказала, что помогла своему другу-гею из США стать отцом, поделившись своим генетическим материалом. В результате суррогатная мать, несмотря на сложную беременность и путешествие из России в США на лайнере, родила девочку.

Сейчас малышке уже два года и она живет в Сан-Франциско. При этом Королева заявила, что, хоть это и счастливая ситуация, многие ее могут воспринять негативно.

Муж артистки Тарзан заявил, что удивился от такой новости, но в целом отнесся с радостью к сложившейся ситуации.