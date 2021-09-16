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События Сегодня, 09:2657
Корабль SpaceX с космическими туристами успешно приводнился

Корабль Crew Dragon компании SpaceX, который впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, успешно приводнился в Атлантическом океане возле побережья Флориды.

Об этом сообщается на YouTube-канале компании.

Так, подготовка экипажа Inspiration 4 к приводнению началась за несколько часов до выхода космического аппарата на орбиту снижения. Crew Dragon вошел в атмосферу Земли приблизительно в 03:00 по киевскому времени. Система торможения и приводнения сработали в штатном режиме.

Таким образом завершился первый полет в космос непрофессиональных астронавтов, который продлился три дня.

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