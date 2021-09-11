Сегодня в Киеве пройдет Прайд-2021

В воскресенье, 19 сентября, в Киеве пройдет KyivPride-2021, начало которого запланировано на 11:00.

Однако полиция уже приступила к оцеплению территории, сообщает корреспондент "Страны".

Так, вход на его территорию будет открыт с 09:30.

"Правоохранители уже оцепили и перекрыли улицы, по которым пройдет марш ЛГБТ-участников. Так, по состоянию на 08.25 перекрыта улица Владимирская, а также улица Льва Толстого", - рассказал журналист.

На месте службу несет большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии. Рядом с местом проведения прайда стоит много автобусов и служебных машин. При входе в зону проведения ЛГБТ-прайда всех людей проверяют на наличие колющих и режущих предметов.