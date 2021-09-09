Сколько заработала биткоинов, продав свою яйцеклетку рассказала Наташа Королева

Известная певица Наталья Королева, которая отдала яйцеклетку для американского гея, рассказала, сколько ей заплатили.

Свое признание артистка сделала в эфире ток-шоу "Секрет на миллион".

По словам Королевой, отец ребенка дал ей примерно 50 биткоинов (около 175 млн рублей или свыше 2 млн долларов). Артистка стала лишь донором генетического материала для процедуры суррогатного материнства, а внебрачную дочь Королевой выносила суррогатная мать.

Сейчас ребенку 2 года, он живет со своим отцом в Сан-Франциско, США. "Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась", - сказала исполнительница.

Ранее Королева прошла через кризис в своем браке, шокировала общественность неожиданным признанием - она отдала яйцеклетку, чтобы помочь своему другу-гею из США стать отцом. Шоумен Сергей Глушко, муж певицы, не знал об этом. И заявил, что поражен новостью о рождении у его супруги внебрачной дочери.

По словам Королевой, речь идет о дочери от другого мужчины. Он ее хороший друг из Киева, который переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии.