Категорию людей, которым Сovid-19 не страшен назвали ученые

Люди, которые болеют простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом.

Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии URA.ru.

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", - сказал ученый. Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения.

Впрочем, Чумаков уточнил, что вскоре после выздоровления, человек все же может заразиться ковидом. И так как он будет ослаблен первым заболеванием, то заражение коронавирусом может протекать тяжелее.