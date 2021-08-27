Какую погоду обещают на 20 сентября в Киеве

Новая неделя в Киеве начнется с небольшого похолодания и осадков.

Синоптики обещают в столице ночью +7...+9 градусов, днем потеплеет всего до +11...+13. Жители не обойдутся без теплых вещей и зонтов.

Судя по карте Укргидрометцентра, холоднее всего будет на западе страны. В Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке в течение дня ожидается +5...+12 градусов.

На территорию Крыма, Закарпатья и частично восточных областей страны нагрянут ливни, местами с грозами. Дожди не обойдут и центральную часть Украины.

Синоптики прогнозируют осадки в Луцке, Львове, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье и Симферополе. Будет дождить и под Киевом - в Фастове, Белой Церкви, Борисполе, Яготине, Вышгороде и других городах.