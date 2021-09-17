Трех подозреваемых в разбойном нападении на знакомого арестовали в Киевской области

В Киевской области в городе Узин арестовали троих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на человека.

Потерпевшим оказался знакомый злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, трое мужчин организовали совместное разбойное нападение на своего знакомого. Так, 9 сентября злоумышленники приехали в город Узин, домой к потерпевшему. Когда пострадавший открыл дверь квартиры, подозреваемые нанесли ему телесные повреждения деревянной битой, ногами и руками по различным частям тела.

Угрожая оружием злоумышленники хотели получить от хозяина квартиры две тысячи долларов.

Однако, не получив денег, мужчины забрали мобильный телефон потерпевшего, ключи от квартиры и ключи к автомобилю. После этого они скрылись с места преступления.

По ходатайству Белоцерковской окружной прокуратуры трем подозреваемым в совершении разбойного нападения совершенного по предварительному сговору группой лиц и соединенного с проникновением в жилище, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (ч. 3 ст. 187 УК Украины).