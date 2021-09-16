Раздать космонавтам бесплатный Wi-Fi в следующем месяце пообещал Илон Маск

Скоро не только землян, но у космических путешественников и астронавтов появится бесплатное подключение к Интернету.

В тоже время подписка землян на интернет от Илона Маска обойдется в $99/месяц, а стоимость подключения составит $499.

По словам главы SpaceX Илона Маска, бесплатную для космонавтов услугу предоставит спутниковый интернет-сервис Starlink корпорации Space Exploration Technologies Corp.

Об этом сообщает WccfTech в субботу, 19 сентября.

В настоящее время Starlink находится в стадии бета-тестирования, но после его завершения сервис будет готов к эксплуатации. Как заявил Илон Маск, это произойдет уже в следующем месяце.

Спутниковый интернет-сервис Starlink будет продолжать наращивать сеть пользовательских терминалов, а также усовершенствовать оборудование, построенное на принципах оптической связи.