 

ЕС упрощает найм квалифицированных иностранцев. Что это значит для заробитчан?

События Сегодня, 20:1345
ЕС упрощает найм квалифицированных иностранцев. Что это значит для заробитчан?

В Европе упрощают выдачу так называемых "голубых карт" для высококвалифицированных иностранцев.

Это разрешение на право работать и жить в одной из стран ЕС, европейский аналог американской "грин карты", только ее не выигрывают в лотерее, а выдают профессионалам с хорошим образованием и квалификацией. С помощью этой программы ЕС хочет привлечь больше перспективных специалистов со всего мира - в том числе и из Украины. 

Впрочем, большинство украинцев по-прежнему едут в ЕС разнорабочими и остаются дешевой рабочей силой.

Что нового в выдаче "голубых карт"

"Голубую карту" можно получить с меньшими проволочками, чем вид на жительство. Например, для ее оформления не придется доказывать, что вы уникальный специалист, замену которому не найти. Плюс, как правило, для нее не обязательно получать письменное согласие ведомства по труду.

Сейчас Европарламент одобрил новые правила, которые заработают через два года после внесения в законодательства стран ЕС. Одно из главных новшеств - для получения корочки нужен трудовой договор или обязательное предложение о работе минимум на полгода вместо нынешнего года, а также доказательства высокой квалификации или профессиональных навыков.

Порог заработной платы, который разрешает выдачу Blue Card, установили в диапазоне между 100 и 160 процентами от средней зарплаты в стране - вместо нынешних 150 процентов. Иными словами, сейчас практически везде требуемая зарплата в 1,5–2 раза превышает среднюю по стране. То есть для получения карты специалист должен найти работодателя, который будет платить минимум 50 тысяч евро в год до вычета налогов. Сейчас карту дадут и с меньшей зарплатой, около 40 тысяч евро в год. 

На некоторые профессии не будут требовать диплом о высшем образовании, достаточно будет доказать, что есть опыт работы по этой специальности, но это касается в основном IT.

Еще одно упрощение коснется самозанятых лиц - государства ЕС получат возможность выдавать и им "голубую карту". Сейчас они предусмотрены только для наемных работников.

Владельцы "голубой карты" смогут переехать в другую страну ЕС после года в стране, впервые предоставившей им разрешение на работу. Также предусмотрены более быстрые процедуры воссоединения с семьей и доступа к рынку труда для сопровождающих членов семьи.

Большинство карт - у граждан Индии и Китая 

В ЕС говорят, что упрощают правила въезда профессионалов, поскольку своих не хватает.  

"Работники-мигранты уже вносят важный вклад в экономику ЕС. Но поскольку наше общество стареет и сокращается, мы должны и далее привлекать квалифицированные кадры и таланты из-за границы", - добавила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Львиная доля выданных "голубых карт" приходится на Германию, куда чаще всего зовут специалистов вроде айтишников, врачей и инженеров из-за более высоких чем в других странах ЕС зарплат.  

Большинство получивших "голубую карту" - граждане Индии (почти каждый четвертый) и Китая. По последним данным, в списке тех, кто чаще других воспользовались правом оформить "голубую карту", также есть специалисты из России (6%), Украины (4%) и Сирии (3%).

Украинцы едут в Германию на 1,5-2 тыс. евро

Впрочем, говорят эксперты, упрощение выдачи "голубых карт" существенно не повлияет на перспективы украинцев устроиться в ЕС на хорошие должности с зарплатой 5 тысяч евро и выше.

"Голубые карты" получает мизерное количество украинцев, после упрощения ситуация существенно не изменится. Их выдают в основном айтишиникам и врачам с хорошим знанием языка той страны, в которую они собираются. В основном это Германия. На фоне потока в ЕС тех же разнорабочих и сиделок на "крутых" должностях устраивается несколько процентов "заробитчан".  Большинство украинцев едут в ту же Германию по поддельным документам и устраиваются там нелегально, в основном прислугой, строителями с зарплатой около 1,5-2 тыс. евро. Сейчас, например, едут собирать тыквы на фермы. И хоть уже полтора года как Германия формально упростила трудоустройство граждан без европейского паспорта, но немцы всё же редко выдают рабочие визы украинцам и при этом требуют доказать знание немецкого языка. Очевидно, опасаются потока мигрантов, ведь многие мечтают работать в Германии, где уровень жизни и зарплат один из самых высоких в мире. А устроиться легально без знания языка и рабочей визы нереально", - сказала нам представительница львовского агенства по трудоустройству Инна Мыць.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Голубая, карта, 7dniv, 7dnivinfo  
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