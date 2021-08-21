Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов

Вероятным отцом двухлетней дочери российской певицы Наташи Королёвой считают американского IT-миллиардера Леонида Радвинского.

Мужчина переехал из Киева в Америку и создал состояние благодаря контенту для взрослых.

Об этом пишет KP.RU.

Так, 39-летнего украинца привыкли называть "королём домашнего порно". Forbes оценивает его состояние в 1,8 млрд. долларов.

По информации издания, в октябре 2018 года Радвинский купил сервис OnlyFans - он позволяет пользователям за деньги делиться видео и фото интимного характера.

Бизнесмен переехал в США будучи ребёнком. Тогда родители перевезли его из родной Одессы в шестилетнем возрасте. Кроме этого, в прессе упоминают, что миллиардер был женат, но развёлся.

Королёва впервые показала фото своей внебрачной дочери от друга-гея в эфире телеканала НТВ. О том, что она стала донором яйцеклетки, певица рассказала в программе "Секрет на миллион".