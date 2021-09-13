Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России

Вчера ночью, 19 сентября, в центре Парижа произошло очередное огнестрельное ЧП.

Здесь, на Елисейских полях, мужчина открыл огонь по скутеристу и прохожим. В итоге ранения получили четыре человека.

Позже выяснилось, что стрелок оказался гражданином России, ему 33 года и огонь он вел из автомата. Задержать его удалось, благодаря свидетелям ЧП, которые хорошо описали полицейским его приметы.

Об этом передает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Сначала гражданин России начал стрелять по водителю скутера, который почему-то вызвал у него приступ ярости. А затем под огонь попали и случайные прохожие. Причем водитель скутера не пострадал.

После того, как очевидцы детально описали полицейским приметы стрелка, силовики оперативно смогли установить его личность. Нападавший был арестован в своем собственном доме в 8-м округе Парижа. В сторону полиции гражданин России стрелять не стал.