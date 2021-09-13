 

Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России

События Сегодня, 10:4044
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России

Вчера ночью, 19 сентября, в центре Парижа произошло очередное огнестрельное ЧП.

Здесь, на Елисейских полях, мужчина открыл огонь по скутеристу и прохожим. В итоге ранения получили четыре человека.

Позже выяснилось, что стрелок оказался гражданином России, ему 33 года и огонь он вел из автомата.  Задержать его удалось, благодаря свидетелям ЧП, которые хорошо описали полицейским его приметы.

Об этом передает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Сначала гражданин России начал стрелять по водителю скутера, который почему-то вызвал у него приступ ярости. А затем под огонь попали и случайные прохожие. Причем водитель скутера не пострадал.

После того, как очевидцы детально описали полицейским приметы стрелка, силовики оперативно смогли установить его личность. Нападавший был арестован в своем собственном доме в 8-м округе Парижа. В сторону полиции гражданин России стрелять не стал.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, стрельба, Париж, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

В сибирской тайге нашли
В сибирской тайге нашли "черный ящик" разбившегося самолета
13-сен-2021, 11:26
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь
11-сен-2021, 22:24
Советник мэра Василькова открыл стрельбу в цирке
Советник мэра Василькова открыл стрельбу в цирке
23-авг-2021, 09:36
Владелец сарайной нарколаборатории в России открыл стрельбу по полицейским во время штурма
Владелец сарайной нарколаборатории в России открыл стрельбу по полицейским во время штурма
24-июл-2021, 19:09
Начальника угрозыска в Ставрополе расстрелял киллер
Начальника угрозыска в Ставрополе расстрелял киллер
24-июл-2021, 16:37

Последние новости

11:05
Политика
На заседание фракции, чтобы обсудить законопроект об олигархах и кадровые вопросы соберутся "Слуги народа"
10:56
События
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
10:48
События
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
10:46
События
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области
10:43
Политика
На полях Генассамблеи ООН Зеленский завтра встретится с премьером Грузии и президентами Польши и Молдовы
10:41
События
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы
10:40
События
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
10:28
События
Париж отменил встречу с военным министром Британии
10:10
Спорт
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
09:57
События
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов
09:44
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 2021
Вчера, 2021-09-19
20:13
События
ЕС упрощает найм квалифицированных иностранцев. Что это значит для заробитчан?
20:11
События
Раздать космонавтам бесплатный Wi-Fi в следующем месяце пообещал Илон Маск
20:10
События
Украинцам о профилактике злокачественных меланом рассказали в МОЗ
19:54
События
Трех подозреваемых в разбойном нападении на знакомого арестовали в Киевской области
17:09
События
Впервые после начала пандемии Индия может открыться для иностранных туристов
16:58
События
Какую погоду обещают на 20 сентября в Киеве
16:57
События
В Одессу отправился ледокол "Джеймс Кларк Росс"
16:54
События
Категорию людей, которым Сovid-19 не страшен назвали ученые
14:13
Спорт
30 миллионов евро в год составит зарплата Месси в ПСЖ

Новости ТОП-7

МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ13605
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 сентября 20211794
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 20211612
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?488
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые400
Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее302
Колонна антипрививочников в Киеве прошла маршем по центру города276

Досуг

Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Саморезы, шурупы, дюбели, анкера и прочие крепежные изделия являются очень важными и невероятно нужными, ведь с их помощью можно легко и эффективно осуществлять надежный крепеж тех или иных строительных элементов.
Вчера, 16:45137
Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
На смену жаркой сухой погоде, которая установилась в конце июля 2021 года под влиянием антициклона, сформировавшегося в центре России, в Украину пришли долгожданные дожди. 
18-сен-2021, 17:06141
Особливості перевезення вантажів
Особливості перевезення вантажів
Складно уявити роботу організацій і підприємств без правильно організованих вантажоперевезень. 
18-сен-2021, 16:49140
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
16-сен-2021, 14:48354
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
16-сен-2021, 12:17356
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
16-сен-2021, 11:10362

События

"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
Американские ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и вакцинировался препаратами Pfizer или Moderna, может получить "сверхчеловеческий" иммунитет, который защитит его от новых штаммов Covid-19.
Сегодня, 10:5643
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
В Запорожье умер четырнадцатилетний мальчик, который в начале сентября пережил клиническую смерть во время урока истории.
Сегодня, 10:4846
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области
Ранним утром в воскресенье, 19 сентября, в Донецкой области произошло землетрясение.
Сегодня, 10:4646
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы
В ближайший понедельник, 20 сентября, начинаются ежегодные масштабные украинско-американские учения "Rapid Trident 2021".
Сегодня, 10:4144
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
Вчера ночью, 19 сентября, в центре Парижа произошло очередное огнестрельное ЧП.
Сегодня, 10:4045
Париж отменил встречу с военным министром Британии
Париж отменил встречу с военным министром Британии
Елисейский дворец пребывает в ярости из-за создания нового военного блока между Австралией, Британией и США, который стоил ему немалых потерь.
Сегодня, 10:2847
7 Днів