Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы

В ближайший понедельник, 20 сентября, начинаются ежегодные масштабные украинско-американские учения "Rapid Trident 2021".

В этот раз в маневрах поучаствуют 6000 военных из пятнадцати разных стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) и продлятся 12 дней - с 20 сентября по 1 октября.

Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Впервые в истории "Rapid Trident 2021" будет проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Также во время маневров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.