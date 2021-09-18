Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области

Ранним утром в воскресенье, 19 сентября, в Донецкой области произошло землетрясение.

Его магнитуда составила 3,3 балла.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Землетрясение произошло в 05:20. Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера составила 3,3 балла. По информации Главного специального контроля, эпицентр землетрясения расположен в 12 километрах от города Доброполье в юго-западном направлении.

Эксперты рассказали, что землетрясение могли почувствовать некоторые местные жители, которые находились внутри помещений, особенно это касается жителей верхних этажей домов. Впрочем, реальной опасности оно не несло.

В последний раз подземные толчки в этом районе Донецкой области фиксировали 7 августа прошлого года. Магнитуда землетрясения тогда составляла 2,9 баллов.