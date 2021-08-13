"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса

Американские ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и вакцинировался препаратами Pfizer или Moderna, может получить "сверхчеловеческий" иммунитет, который защитит его от новых штаммов Covid-19.

Об этом со ссылкой на исследования Университета Рокфеллера пишет The Telegraph.

Исследователи обнаружили, что после предшествующей инфекции Covid и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей усиливается и вырабатывает огромное количество "гибких" антител, которые, по-видимому, способны хорошо реагировать на многие формы коронавирусов - включая будущие потенциальные варианты. Исследователи называют это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". Американское исследование рассматривало только вакцины Pfizer и Moderna, и не учитывало при этом вакцину от коронавируса AstraZeneca.

У привитых указанными препаратами людей обнаружили антитела, которые могут эффективно нейтрализовать шесть вызывающих обеспокоенность вариантов коронавируса, включая Delta и Beta.