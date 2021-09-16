В Украине до 2022 года продлили карантин и режим ЧС

На заседании в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров Украины продлил срок действия адаптивного карантина и режима ЧС в Украине до 31 декабря текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее карантин и режим ЧС в нашей стране действовал до 1 октября 2021 года. Теперь решением правительство его срок продлили до конца года.

На заседании украинского правительства в понедельник глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что уже 21 сентября Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором решится вопрос о переводе страны в "желтую" зону карантина.