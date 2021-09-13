Из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов

Цена газ в Европе снова взлетела до уровня в $900 за тысячу кубов.

Причиной стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь "спотовые" цены на газ пошли в рост. Такой скачок произошел из-за того, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь. Кроме этого, "Газпром" выкупил только треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на следующий месяц.

Таким образом, по данным биржи, цена ближайшего фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала 73,93 евро за МВт.ч ($895 за тысячу кубометров).

Главным фактором роста цены стал низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы, учитывая его ограниченное поступление по трубопроводам и в сжиженном виде.

Остается около месяца до перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ при том, что уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73% - это на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за пять лет.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных транзитных договоров. На замену пришло прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа.

В результате таких изменений грузоотправители могут бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, а также на то время, когда это необходимо.

В нашей стране "Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (ранее на аукцион выставлялся только один).

Так, на газоизмерительной станции "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Впрочем, они остались невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

При этом в предыдущие месяцы 2021 года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

На этот месяц ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС "Суджа". Однако, из них были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

Также по итогам сессии бронирования на GSA Platform, "Газпром" забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским участком владеет предприятие EuRoPol Gaz. Оно управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился еще год назад. С тех пор мощности распределяются на базе аукционного бронирования.

Таким образом, на газовый год с октября прошлого года по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. При чем "Газпром" не делал дальнейших бронирований на год и на квартал вперед на уже состоявшихся аукционах, добавляя, что в наличии остались краткосрочные инструменты бронирования.