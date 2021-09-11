 

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

События Сегодня, 16:1980
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

Сегодня днем в Перми случилось вооруженное нападение на местный государственный университет. 

По последним данным, погибли 8 человек и 24 пострадали. Вуз атаковал 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака. 

Преступник был одет в стиле подростков-террористов из Колумбайна (американская школа, где подростки устроили массовую бойню) и убивал ради убийства. 

"Страна" восстанавливает хронологию событий и что известно о стрелке. 

Хронология атаки на Пермский госуниверситет

После 11 часов утра (около 9 утра в Москве и Киеве) неизвестный мужчина подошел к зданию Пермского государственного университета. 

На кадрах, которые сняли студенты из окон аудиторий, видно: расстреливать людей преступник начал на улице. Позже там нашли стреляные гильзы и следы выстрелов на дверях и стоявших рядом автомобилях. 

То, что учащиеся увидели стрелка на подходе к зданию, помогло. Аудитории на верхних этажах успели закрыть. Из кабинета на втором этаже студенты спаслись бегством - выпрыгивали из окон. 

Первое сообщение о жертвах звучало так: трое погибших и двое раненых. Но в итоге их количество значительно выросло - до 8 погибших и 24 пострадавших. 

Первым оказать сопротивление пытался охранник вуза. Он был застрелен на месте. И стрелок прошел внутрь кампуса университета. 

Продолжительное время бродить с оружием в студенческом городке он не смог. Первым на место происшествия прибыл сотрудник ДПС. Преступник пытался скрыться, поэтому полицейский открыл огонь по ногам. Имя правоохранителя - Константин Калинин, он младший лейтенант ГИБДД.

Таким образом стрелка задержали. 

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

"Закрылся изнутри, а он шамльнул в дверь". Сведения студентов-очевидцев

По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио.

Студенты вуза в комментарии журналистов позже рассказали о том, что происходило в вузе и как они спасались.

- "Мы забаррикадировались в кабинете, пока нам полиция не крикнула. Потом полиция крикнула нам, всё, мы все вылетели. Они нам сказали, куда бежать, и мы побежали, На улице всех раненых уже увезли, вот как раз скорая едет. Кто-то бежит. Там они в нескольких корпусах стреляли". 

- "У меня закончилась пара, в 11:20 мы спускались в лифте на первый этаж. В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа". 

- "Вот этим стреляли в мою дверь", - один из студентов пермского вуза показал RT снимок гильзы из-под патрона, которым был заряжена винтовка нападавшего.

"Я вышел за кофе - и прямо на него. Закрылся изнутри, а он шмальнул мне в дверь", — рассказал Дмитрий.

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

- Стрельба началась у главного входа где-то в 11:38 по местному времени — видимо, в тот момент, когда нападавший пытался пройти внутрь. Студенты в аудиториях слышали лёгкие хлопки, но сначала не поняли, в чём дело. Сам Олег находился во втором корпусе, стрелок же направился к корпусу №8.

О том, что речь идёт о нападении, студенты в аудитории узнали из соцсетей. Преподаватель сказал сидеть тихо в помещении и ждать эвакуации. Паники не было, но все волновались.

"Сейчас мы продолжаем сидеть в аудиториях. Нам сказали пока не выходить, тут ОМОН ходит. Занятий нет, просто сидим и ждём", — сообщил Олег.

Что известно о преступнике, атаковавшем вуз в Перми

Преступника, атаковавшего вуз в Перми, зовут Тимур Бекмансуров. Ему 18 лет. Мужчина был студентом вуза, зачислен в этом году на первый курс юрфака. 

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

В Сети опубликовали его фотографии с выпускного вечера перед поступлением в вуз.

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

Накануне нападения стрелок написал в соцсетях большое сообщение. Из него следует, что теракт преступник готовил много лет и "мечтал" о нем последние несколько лет.

Очевидно и то, что у него были проблемы с психикой, а убивал он ради убийства. Ниже приводим выдержки из сообщения Бекмансурова:

- "В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения".

- "К концу мая стал понимать, что мне всё труднее себя контролировать".

- "Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и соответственно студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место чтобы умереть".

- "Что уж держать в тайне, ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль".

- "Не знаю скольких я смогу убить, но я сделаю всё чтобы забрать с собой как можно больше".

- "Единицы из вас заслуживают существования".

Сообщение в соцсетях Тимур Бекмансуров иллюстрировал таким фото. 

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

По словам преступника, он получил все нужные справки. Прошел офтальмолога и нарколога-психиатра, ответив на все вопросы последнего. Потом получил охотничий билет в центре предоставления госуслуг.

Отрабатывал стрельбу с инструктором в местном тире. Установил сейф, пройдя предварительную проверку "Росгвардии".

Ствол купил в магазине "Инструмент-оружие" на улице Героев Хасана 64. Хотел помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада. В итоге остановил свой выбор на турецком гладкоствольном ружье Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм. 

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

По данным СМИ, первую покупку в оружейном преступник совершил в мае - как раз когда происходил массовый расстрел детей в школе в Казани. Потом Бекмансуров заходил в магазин еще четыре раза. В последний раз - 27 августа. Приобрел 105 патронов.  

Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

Интересно, что школу дополнительного образования "Олимп", где тестировали Бекмансурова перед тем, как выдать ему разрешение на оружие, возглавляет женщина, чей сын оказался запертым в аудитории Пермского университета.

"Тесты он сдал успешно, лекции сидел внимательно все слушал. Мы не можем залезть в голову и душу человека.

Конечно, я подняла уже все документы. Единственное, что меня смутило — что у него в паспорте нормальная, адекватная фотография, а он был с длинными волосами. Ну сейчас же молодёжь себя по-разному видит, вот и всё.

Я проверила прописку — прописка пермская. У него никаких ограничений. Я не могу ему отказать в обращении. Очень на это надеюсь, что он не причинит никому вреда в этой жизни", - заявила Елена "России сегодня".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пермь, стрелок, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
Сегодня, 10:40
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь
11-сен-2021, 22:24
17-летний парень в Рубежном открыл огонь из винтовки по ребятам, которые гуляли во дворе
17-летний парень в Рубежном открыл огонь из винтовки по ребятам, которые гуляли во дворе
14-авг-2021, 09:26
Игорь Савчук:
Игорь Савчук: "СБУ заставила меня дать показания против Олега Ширяева"
13-авг-2021, 20:45
Неизвестный в британском Плимуте открыл стрельбу и убил пятерых человек
Неизвестный в британском Плимуте открыл стрельбу и убил пятерых человек
13-авг-2021, 09:48

Последние новости

16:30
События
Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка
16:19
События
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек
16:05
События
Из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов
14:43
Политика
Корниенко заявил что вопрос отставки Разумкова пока не поднимают
14:31
События
В Украине до 2022 года продлили карантин и режим ЧС
11:05
Политика
На заседание фракции, чтобы обсудить законопроект об олигархах и кадровые вопросы соберутся "Слуги народа"
10:56
События
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
10:48
События
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
10:46
События
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Донецкой области
10:43
Политика
На полях Генассамблеи ООН Зеленский завтра встретится с премьером Грузии и президентами Польши и Молдовы
10:41
События
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы
10:40
События
Стрельбу в центре Парижа устроил гражданин России
10:28
События
Париж отменил встречу с военным министром Британии
10:10
Спорт
После замены Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
09:57
События
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов
09:44
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 2021
Вчера, 2021-09-19
20:13
События
ЕС упрощает найм квалифицированных иностранцев. Что это значит для заробитчан?
20:11
События
Раздать космонавтам бесплатный Wi-Fi в следующем месяце пообещал Илон Маск
20:10
События
Украинцам о профилактике злокачественных меланом рассказали в МОЗ
19:54
События
Трех подозреваемых в разбойном нападении на знакомого арестовали в Киевской области

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 сентября 20211846
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 сентября 20211638
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 сентября 2021778
Почему люди обычно дышат только одной ноздрей рассказали ученые411
Самая длинная пещерная система в мире оказалась еще длиннее315
Колонна антипрививочников в Киеве прошла маршем по центру города304
Рейтинг самых богатых семей мира опубликовал Bloomberg263

Досуг

Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Саморезы, шурупы, дюбели, анкера и прочие крепежные изделия являются очень важными и невероятно нужными, ведь с их помощью можно легко и эффективно осуществлять надежный крепеж тех или иных строительных элементов.
Вчера, 16:45200
Чем опасны шквалы
Чем опасны шквалы
На смену жаркой сухой погоде, которая установилась в конце июля 2021 года под влиянием антициклона, сформировавшегося в центре России, в Украину пришли долгожданные дожди. 
18-сен-2021, 17:06151
Особливості перевезення вантажів
Особливості перевезення вантажів
Складно уявити роботу організацій і підприємств без правильно організованих вантажоперевезень. 
18-сен-2021, 16:49148
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
В чем особенность тест-полосок Accu Chek
Тест-полоски Акку-Чек Актив (Accu-Chek Active) быстро всасывают в себя необходимый объем капли крови и через 5 секунд результат отобразится на дисплее.
16-сен-2021, 14:48366
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Купели-бочки на дровах: что мы знаем про них
Когда-то чаны на дровах были экзотикой, доступной только на курортах. Сейчас же, чтобы отдохнуть в купели на дровах, не обязательно покупать путевку в Карпаты.
16-сен-2021, 12:17371
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Франция в шоке от создания военного блока Австралии, Британии и США
Во Франции крайне жестко отреагировали на создание нового трехстороннего союза Австралии, Британии и США по военно-морскому сотрудничеству под названием AUUKUS.
16-сен-2021, 11:10379

События

Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка
Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка
Стало известно, кто обезвредил пермского стрелка Бекмансурова и спас других студентов от расстрела.
Сегодня, 16:3062
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек
Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек
Сегодня днем в Перми случилось вооруженное нападение на местный государственный университет. 
Сегодня, 16:1983
Из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов
Из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов
Цена газ в Европе снова взлетела до уровня в $900 за тысячу кубов.
Сегодня, 16:0560
В Украине до 2022 года продлили карантин и режим ЧС
В Украине до 2022 года продлили карантин и режим ЧС
На заседании в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров Украины продлил срок действия адаптивного карантина и режима ЧС в Украине до 31 декабря текущего года.
Сегодня, 14:3168
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
Американские ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и вакцинировался препаратами Pfizer или Moderna, может получить "сверхчеловеческий" иммунитет, который защитит его от новых штаммов Covid-19.
Сегодня, 10:56124
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
В Запорожье умер 14-летний школьник, переживший клиническую смерть на уроке истории
В Запорожье умер четырнадцатилетний мальчик, который в начале сентября пережил клиническую смерть во время урока истории.
Сегодня, 10:48111
7 Днів