Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек

Сегодня днем в Перми случилось вооруженное нападение на местный государственный университет.

По последним данным, погибли 8 человек и 24 пострадали. Вуз атаковал 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака.

Преступник был одет в стиле подростков-террористов из Колумбайна (американская школа, где подростки устроили массовую бойню) и убивал ради убийства.

"Страна" восстанавливает хронологию событий и что известно о стрелке.

Хронология атаки на Пермский госуниверситет

После 11 часов утра (около 9 утра в Москве и Киеве) неизвестный мужчина подошел к зданию Пермского государственного университета.

На кадрах, которые сняли студенты из окон аудиторий, видно: расстреливать людей преступник начал на улице. Позже там нашли стреляные гильзы и следы выстрелов на дверях и стоявших рядом автомобилях.

То, что учащиеся увидели стрелка на подходе к зданию, помогло. Аудитории на верхних этажах успели закрыть. Из кабинета на втором этаже студенты спаслись бегством - выпрыгивали из окон.

Первое сообщение о жертвах звучало так: трое погибших и двое раненых. Но в итоге их количество значительно выросло - до 8 погибших и 24 пострадавших.

Первым оказать сопротивление пытался охранник вуза. Он был застрелен на месте. И стрелок прошел внутрь кампуса университета.

Продолжительное время бродить с оружием в студенческом городке он не смог. Первым на место происшествия прибыл сотрудник ДПС. Преступник пытался скрыться, поэтому полицейский открыл огонь по ногам. Имя правоохранителя - Константин Калинин, он младший лейтенант ГИБДД.

Таким образом стрелка задержали.

"Закрылся изнутри, а он шамльнул в дверь". Сведения студентов-очевидцев

По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио.

Студенты вуза в комментарии журналистов позже рассказали о том, что происходило в вузе и как они спасались.

- "Мы забаррикадировались в кабинете, пока нам полиция не крикнула. Потом полиция крикнула нам, всё, мы все вылетели. Они нам сказали, куда бежать, и мы побежали, На улице всех раненых уже увезли, вот как раз скорая едет. Кто-то бежит. Там они в нескольких корпусах стреляли".

- "У меня закончилась пара, в 11:20 мы спускались в лифте на первый этаж. В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа".

- "Вот этим стреляли в мою дверь", - один из студентов пермского вуза показал RT снимок гильзы из-под патрона, которым был заряжена винтовка нападавшего.

"Я вышел за кофе - и прямо на него. Закрылся изнутри, а он шмальнул мне в дверь", — рассказал Дмитрий.

- Стрельба началась у главного входа где-то в 11:38 по местному времени — видимо, в тот момент, когда нападавший пытался пройти внутрь. Студенты в аудиториях слышали лёгкие хлопки, но сначала не поняли, в чём дело. Сам Олег находился во втором корпусе, стрелок же направился к корпусу №8.

О том, что речь идёт о нападении, студенты в аудитории узнали из соцсетей. Преподаватель сказал сидеть тихо в помещении и ждать эвакуации. Паники не было, но все волновались.

"Сейчас мы продолжаем сидеть в аудиториях. Нам сказали пока не выходить, тут ОМОН ходит. Занятий нет, просто сидим и ждём", — сообщил Олег.

Что известно о преступнике, атаковавшем вуз в Перми

Преступника, атаковавшего вуз в Перми, зовут Тимур Бекмансуров. Ему 18 лет. Мужчина был студентом вуза, зачислен в этом году на первый курс юрфака.

В Сети опубликовали его фотографии с выпускного вечера перед поступлением в вуз.

Накануне нападения стрелок написал в соцсетях большое сообщение. Из него следует, что теракт преступник готовил много лет и "мечтал" о нем последние несколько лет.

Очевидно и то, что у него были проблемы с психикой, а убивал он ради убийства. Ниже приводим выдержки из сообщения Бекмансурова:

- "В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения".

- "К концу мая стал понимать, что мне всё труднее себя контролировать".

- "Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и соответственно студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место чтобы умереть".

- "Что уж держать в тайне, ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль".

- "Не знаю скольких я смогу убить, но я сделаю всё чтобы забрать с собой как можно больше".

- "Единицы из вас заслуживают существования".

Сообщение в соцсетях Тимур Бекмансуров иллюстрировал таким фото.

По словам преступника, он получил все нужные справки. Прошел офтальмолога и нарколога-психиатра, ответив на все вопросы последнего. Потом получил охотничий билет в центре предоставления госуслуг.

Отрабатывал стрельбу с инструктором в местном тире. Установил сейф, пройдя предварительную проверку "Росгвардии".

Ствол купил в магазине "Инструмент-оружие" на улице Героев Хасана 64. Хотел помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада. В итоге остановил свой выбор на турецком гладкоствольном ружье Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

По данным СМИ, первую покупку в оружейном преступник совершил в мае - как раз когда происходил массовый расстрел детей в школе в Казани. Потом Бекмансуров заходил в магазин еще четыре раза. В последний раз - 27 августа. Приобрел 105 патронов.

Интересно, что школу дополнительного образования "Олимп", где тестировали Бекмансурова перед тем, как выдать ему разрешение на оружие, возглавляет женщина, чей сын оказался запертым в аудитории Пермского университета.

"Тесты он сдал успешно, лекции сидел внимательно все слушал. Мы не можем залезть в голову и душу человека.

Конечно, я подняла уже все документы. Единственное, что меня смутило — что у него в паспорте нормальная, адекватная фотография, а он был с длинными волосами. Ну сейчас же молодёжь себя по-разному видит, вот и всё.

Я проверила прописку — прописка пермская. У него никаких ограничений. Я не могу ему отказать в обращении. Очень на это надеюсь, что он не причинит никому вреда в этой жизни", - заявила Елена "России сегодня".