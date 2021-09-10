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События Сегодня, 16:3061
Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка

Стало известно, кто обезвредил пермского стрелка Бекмансурова и спас других студентов от расстрела.

Младший лейтенант Константин Калинин оформлял ДТП, когда поступило сообщение о стрельбе в университете.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны". 

Они с напарником выехали на место. Второй полицейский занялся эвакуацией людей, которые выпрыгивали из окон.

"Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", после чего он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я убрал ружье, патроны и нож в сторону", - рассказал правоохранитель.

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Теги: news, новости, Украина, Пермь, Стрелок, 7dniv, 7dnivinfo  
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Подробности случившегося рассказал гаишник обезвредивший пермского стрелка
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