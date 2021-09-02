Украинцы в 2021 году стали на 20% умирать чаще чем в 2020

В июле 2021 года число умерших в Украине составило почти 47 тыс. (46,851 тыс.).

Такой показатель на 0,94% меньше, чем в этот же месяц 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, с начала года в стране умерло более 390 тыс. человек (395,89 тыс.) - это на 18,4% больше, чем в прошлом году к этому периоду.

В январе текущего года число умерших в Украине было на 7,7% больше, чем в этом же месяце 2020 года. В свою очередь в феврале – на 9% больше, в марте – на 34,4%, в апреле – на 48,5%, в мае – на 28,2%, а в июне – на 4,3%.

Также, по данным Госстата, число новорожденных в стране в июле текущего года сократилось на 13,3% по сравнению с июлем 2020 года – до 25,681 тыс. В общей сумме за семь месяцев оно снизилось на 6,2% – до 158,276 тыс.