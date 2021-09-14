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События Сегодня, 18:2568
Въезжать автомобилям с сербскими номерами запретили в Косово

С сегодняшнего дня, 20 сентября, в частично признанном Косово запретили въезд на автомобилях с сербскими номерами.

В результате такого решения на границе Косово и Сербии вспыхнули протесты.

Об этом сообщает AP.

Косовская сторона развернула дополнительные наряды правоохранителей для того, чтобы снимать сербские номера с автомобилей. Так, на косовскую границу отправили специальную полицию с бронетехникой.

После этого сотни косовских сербов на автомобилях в знак протеста заблокировали дорогу, которая ведет к одному из пограничных пунктов.

Сербская полиция в течение многих лет снимает регистрационные номера с машин, которые зарегистрированы в Косово. Предположительно, что нынешняя инициатива Приштины - зеркальный шаг.

Официальные лица Косово добавляют, что с сегодняшнего дня сербские номерные знаки нужно менять на временные.

"Мы не запрашивали временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово", - сказал премьер-министр Косово Альбин Курти.

17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Республику не признают Сербия, Украина, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

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