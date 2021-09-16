Как директор МВФ и рейтинг Doing Business попали в коррупционный скандал

В мировом экономическом сообществе - очередной скандал. На этот раз - вокруг рейтинговой системы, а точнее рейтинга Doing Business от Всемирного банка.

Это рейтинг показывает легкость ведения бизнеса в той или иной стране. Ежегодно Мировой банк ранжировал порядка 200 стран по 10 темам, каждая из которых учитывала по несколько индикаторов. К примеру, сравнивали простоту открытия разрешений по строительству или подключения к электросетям и т.д. В общем, конкретные этапы для бизнеса, которые упрощают (или, наоборот, усложняют) открытие предприятия.

Как оказалось, рейтинг был не таким уж объективным. Недавний аудит Doing Business выявил случаи давления на аналитиков с целью искажения данных по некоторым странам. В частности, завысили рейтинг Китая, занизили - Азербайджана и т.д. Причем к махинациям была причастна нынешний директор МВФ Кристалина Георгиева.

Но кого конкретно "понизили", а кого переоценили в данном случае уже не столь важно. Под сомнение теперь ставятся все результаты. Фактически это сокрушительный удар как по Doing Business так и по другим экономическим рейтингам (которые, к слову, эксперты давно критикуют).

Впрочем, в истории с Doing Business, собственно, "рейтинговой темы" не так много. Для потенциальных инвесторов он уже давно не является ориентиром.

"На Doing Business посматривали, но он явно не был главным фактором при принятии решения об инвестициях", - говорит аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Зато Doing Business облюбовали чиновники, в том числе, украинские. "Рейтингом стали меряться страны - кому на сколько ступеней удалось подняться за год. Планы по Doing Business даже начали закладывать в официальные планы по развитию экономики", - отмечает аналитик Tele Trade Сергей Родлер.

Среди наших чиновников гонка в Doing Business в последние годы вообще превратилась в какую-то навязчивую идею. Власти постоянно рапортовали - на сколько ступеней Украине удалось подняться и что нужно сделать, чтобы "догнать и перегнать". К примеру, за 2020 год наша страна поднялась в рейтинге на 7 позиций и заняла 64 место из 190 стран.

А в этом году премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал "подъем" еще на 10 строк, а в Минэкономики замахнулись взять с разбегу целые 20 ступеней.

Поэтому внезапная "зрада" с рейтингом пришлась для Украины весьма некстати.

"Пишут, что Doing Business отменили. Оказывается, был необъективным. Как дальше жить? Что покращувать?", - иронизирует банковский юрист Александр Ярецкий.

Разбирались, что значит скандал с Doing Business, скажется ли он на привлечении инвестиций и будут ли "заменители" рейтинга.

"Рисовали" результаты

Тучи вокруг Doing Business начали сгущаться еще с лета прошлого года. В августе 2020 года Всемирный банк сообщил, что переносит на неопределенный срок публикацию рейтинга за 2021 год. Причина - обнаруженные нарушения при сборе и измерении данных.

"Обнаружен ряд нарушений при измерении показателей в рейтингах Doing Business 2018 и 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Измерения не соответствуют методологии составления рейтинга", - отметили тогда во Всемирном банке. Также добавили, что пересмотрят данные за пять лет и проведут независимый аудит.

И вот год спустя стали известны данные этого аудита, причем, они, без преувеличения, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Как указала в своем отчете юридическая компания WilmerHale, оказалось, что руководители Всемирного банка, в частности, бывшая исполнительный директор Кристалина Георгиева (сейчас - управляющий директор МВФ) оказывали необоснованное давление на персонал, чтобы повысить рейтинг отдельных стран, в частности, Китая, в рейтинге Doing Business за 2018 год.

Reuters связал этот факт с тем, что как раз тогда Всемирный банк договаривался с Китаем по увеличению капитала.

В подтасовках результатов участвовали, помимо Кристалины Георгиевой, также тогдашний глава Мирового банка Джим Ен Ким и один из создателей рейтинга Симеон Дянков.

В отчете говорится, что Джим Ен Ким встречался с неназванными официальными лицами Китая, а Георгиеву назначили ответственной за корректировки рейтинга.

Сама Георгиева, кстати, уже заявила, что «принципиально не согласна с выводами и интерпретацией отчета».

Но факт оспорить сложно: Китай, вместо 85 позиции в Doing Business получил тогда 78-ю. А Всемирный банк объявил об увеличении капитала на 13 млрд долларов и росте доле Китая в нем с 4,68% до 6,01%.

Также были вопросы по рейтинга за 2019 год. «Давление», якобы, применялось и при расчете рейтингов Саудовской Аравии (ее рейтинг завысили на одну позицию - 62 вместо «честного» 63 места), ОАЭ, Азербайджана (последний единственный, кому рейтинг не завысили, а, наоборот, занизили).

Также авторы отчета, который был предоставлен комитету по этике Всемирного банка, не скупились на колкие эпитеты, описывая закулисье Doing Business.

Рейтинг, якобы, окружен "ядовитой культурой", "страхом возмездия", а на аналитики, которые составляли Doing Business, работали под постоянным прессингом.

Сотрудники, как говорится в отчете, "чувствовали, что не могут оспаривать приказ президента или генерального директора банка, не рискуя своей работой".

В общем, рейтинг, на который равнялись многие страны, в том числе, Украина, попросту "рисовали".

Аудиторы назвали причины, по которым стали возможны манипуляции с Doing Business.

Это, в частности, практика возмещающих контрактов банка с богатыми странами, конфликт интересов и внешний контроль за составлением рейтинга и другое.

Как составляли Doing Business и что он значит для бизнеса

Рейтинг Doing Business появился в 2003 году. Он публикуется раз в год, и показывает место государства (всего ранжируется 190 стран, но в отдельные годы список участников меняется) в шкале простоты ведения бизнеса. Причем, чтобы избежать субъективных суждений, исследователи попытались максимально абстрагироваться от таких индикаторов, которые сложно измерить, к примеру, "уровень коррупции".

"Достоверно рассчитать его влияние было невозможно, поэтому этот критерий не брали во внимание, хотя для бизнеса он очень важен", - говорит Родлер.

Анализировали, в основном, конкретные вещи - процедуры по регистрации бизнеса, получению разрешений на строительство, банкротства, подключение к электросетям, защиту инвесторов, получение кредитов, налогообложение и пр.

Причем, аналитики опирались на нормативно-законодательные акты по этим пунктам.

А как они выполнялись на практике - вопрос десятый.

"Отсюда - важная проблема: страны могли быстро расти в рейтинге, но только не за счет реального улучшения бизнес-среды, а за счет принятия разного рода законопроектов и постановлений, которые, якобы, должны упростить жизнь бизнесу. А вопрос - как эти законодательные новации исполняются на практике - составителей особо не интересовал. Отсюда видим позитивное продвижение в рейтинге многих стран, где реально бизнесу жить лучше не становилось. Понятно, что предприниматели это несоответствие давно увидели, и рейтинг Doing Business стал для них, скорее, формальностью, чем реальным ориентиром", - говорит Родлер.

Но даже такой подход не лишает рейтинг субъективизма, - говорит Скаршевский. "Даже такой банальный показатель - список стран-участников, который из года в год меняется - уже может исказить результаты, Скажем, страна может получить более высокую позицию просто потому, что участников было меньше, чем в прошлом году", - отмечает аналитик Института Growford Виктор Скаршевский.

По словам Родлера. инвесторы сильно не ориентировались на Doing Business. "Их, в первую очередь, интересует безопасность своих вложений: уровень правовой системы, коррупции и т.д, Этого рейтинг не показывает. А насколько легко подключиться к электросетям мл открыть предприятие для инвесторов - не ключевой вопрос", - отмечает Родлер.

"Для крупного инвестора главный вопрос - какие льготы и преференции готово предоставить государство конкретно ему. Скажем, при принятии решения об открытии производства Volkswagen запросил условия Словакии, Польши, Венгрии и Украины (у нас есть сборочное предприятие этой группы "Еврокар"). Словаки пообещали за свой счет всю инфраструктуру, льготы по налогу на землю, решение вопроса с персоналом и др. Поляки и венгры гарантировали меньше льгот, а мы вообще ничего. Угадайте, какую страну выбрал мировой автогигант? Понятно, что Словакию", - говорит Пендзин.

По словам Андрея Шевчишина, на Doing Business инвесторы смотрели. Но он явно не был главным фактором при принятии решения о выходе на тот или иной рынок. Учитывали, скорее, конкретные исследования и аудит под заказ.

Вопрос - что будет с рейтингом после скандала. Эксперты говорят, что это фактически "убийство" Doing Business и мощный удар по всей рейтинговой системе.

"Последствие может стать недоверие к подобным рейтингам вообще", - считает Шевчишин.

По словам Родлера, есть аналоги Doing Business, правда, не такие раскрученные, скажем, IMD World Competitiveness Ranking. "Но они, безусловно, уступают по популярности Doing Business, так что можно утверждать, что альтернативы на сегодня нет. И тут еще могут появиться вопросы у бизнес-сообщества: если уж Всемирный банк не смог беспристрастно оценить показатели, то чего ожидать от менее уважаемых составителей рейтингов", - добавил Родлер.

То есть, в бизнес-среде нарастают настроения игнорировать рейтинги. Что, впрочем, вряд ди сильно скажется на предпринимательскую систему ориентиров, ведь и ранее они принимали решения совсем по другим критериям.

Чем теперь меряться?

Но, если для бизнеса Doing Business был лишь одним из штрихов при принятии решения, то для властей многих стран этот рейтинг стал настоящей планкой, которую постоянно пытались повысить.

И в этом, как говорит Скаршевский, тоже были манипуляции. "Давно обсуждалось наличие политического фактора. Когда одни государства "поощряли", поднимая из в рейтинге, а другие - прессовали", - отмечает эксперт

Украинские власти рейтингомания тоже е обошла — ступени в Doing Business, которые удалось "прошагать" за год, выставлялись едва ли не как показатель экономических достижений страны. Собственно, ими по-сути подменяли реформы, - говорит Скаршевский.

К примеру, Украина в 2012 году была в рейтинге Doing Business аж на 152 месте. Но тогда власти особого значения этому рейтингу не придавали. Своего рода навязчивой идеей он стал только после 2014 года, - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

И пошли специальные планы - какие нормативные акты еще нужно принять, чтобы подняться на пару строк в рейтинге. В итоге, уже в 2015 году, то есть, спустя год работы специально на рейтинги, мы уже попали в первую сотню. А в Doing Business-2020 Украина - уже на 64 ступени. То есть, прогресс, на первый взгляд очевиден - мы "выросли" более чем вдвое за 8 лет. Но стало ли проще вести бизнес в нашей стране, и главное - отразилось ли это на притоке иностранных инвестиций. Ответ очевиден - лучше не стало, а инвестиции из года в год только уменьшаются.

"Если в том же 2012 году прямые иностранные инвестиции были на максимуме - порядка 10 млрд долларов, то в прошлом году Нацбанк зафиксировал отток инвестиций почти на миллиард. Это все, что нужно знать о рейтингах", - говорит. Скаршевский.

Но даже по рейтингу у Украины прослеживались немалые проблемы.

Скажем, по рейтингу Doing Business за 2020 год наша страна показала наибольший прогресс по таким индикаторам как "защита миноритарных акционеров" (плюс 27 пунктов), "получение разрешений на строительство" (плюс 110 пунктов), "подключение к электросетям", "доступ к кредитам" и др.

В то же время по такому показателю как "условия банкротства" (в рейтинге он называется "решение неплатежеспособности"), "налогообложение" позиции Украины, наоборот, просели. К примеру, уровень общей налоговой нагрузки в Украине - порядка 42% (высокие налоги на зарплаты, военные сбор и т,д). Для бизнеса этот показатель намного важнее, чем то, за какой период он сможет подключиться к электросетям.

В этом году, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина должна была подняться в Doing Business, минимум, на 10 позиций. Минэкономики не исключал, что на практике будет аж 20 ступеней. Президент Владимир Зеленский наметил цель повыше - попасть в топ-10 за три года.

И тут - такая "зрада". Получается, что и похвастаться правительству в деле привлечение инвестиций и облегчения жизни бизнесу будет особо нечем.

Впрочем, как считает Сергей Родлер, положительное влияние на бизнес-среду Doing Business все же оказывал. Хотя бы в том плане, что принимались законодательные акты "под ступени рейтинга". То есть, теперь, когда стимула нет, могут быть проблемы и на этом уровне.

Стоит отметить, что несмотря на усилия, Укнраина пока все равно сильно отставала в Doing Business от других стран постсоветского пространства. К примеру, в рейтинге за 2020 год Грузия - на 7 месте, Литва на 11-м, Эстония- на 18-м, Латвия - на 19-м, Казахстан - на 25, Россия - на 28, Молдова - на 48, Беларусь - на 49. То есть, даже по формальным признакам условия ведения бизнеса в этих странах лучше, чем в Украине. А если в нашей стране после скандала с Doing Business нормативку еще и забросят (ведь "меряться" уже ни с кем не нужно), то ситуация для предпринимателей может еще и ухудшиться.