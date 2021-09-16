Число судов в Украине сократят в три раза

По завершению процесса "оптимизации судов" на новой судебной карте страны из 663 зарегистрированных местных районных и городских судов первой инстанции останется около 213 укрупненных окружных судов.

Об этом сообщил глава рабочей группы по разработке новой карты судов Украины, народный депутат Павел Павлиш на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, пишет sud.ua.

Нардеп пояснил, что создание новой карты судов "позволит ускорить рассмотрение гражданских и уголовных дел, поскольку судей в новых судах станет больше".

Если сейчас приоритетной считается "кустовой" способ формирования новой "карты судов", то при общем сокращении количества судов будут созданы базовые укрупненные суды в конкретных районах с сохранением их "филиалов" в зданиях прежних районных судов.

Этот вариант позволит избежать сокращения значительной части сотрудников аппаратов судов.

Впрочем, такой вариант также предусматривает, что некоторым судьям придется ездить друг к другу в заседания - как в "филиал", так и в головное здание суда. Как было подсчитано рабочей группой, судьям придется преодолевать в одну сторону 60-80 км, а иногда более 100 км.

В среднем, в каждом окружном суде должны работать не менее восьми судей.

Приблизительная информация о том, сколько судов останется в областях, была оглашена на выездном заседании Комитета правовой политики.

Не будут оптимизированы районные суды в Киеве – в столице все так же будут работать 10 окружных судов.

Сколько останется окружных судов в той или иной области по данным Комитета ВР по вопросам правовой политики (данные будут уточняться):