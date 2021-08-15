 

30 миллионов авто из-за "стреляющих" подушек безопасности отзывают с рынка в США

События Сегодня, 10:010
30 миллионов авто из-за "стреляющих" подушек безопасности отзывают с рынка в США

Миллионы автолюбителей по всему миру рисковали получить тяжелые увечья или же вообще расстаться с жизнью из-за подушек безопасности, которые оказались с серьезными конструктивными недоработками.

В связи с этим, Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) готовится провести  очередную проверку безопасности автомобилей, которые были укомплектованы дефектными подушками фирмы Takata. Под "колпаком" госчиновников оказались 30 миллионов машин разных марок, которые были выпущены с 2001 по 2019 год и проданы в США.

Об этом передает портал "Автоконсалтинг" со ссылкой на агентство Reuters. Предупреждения о проверке уже получили около двадцати автопроизводителей, среди которых такие гиганты как Honda, Ford, Toyota, General Motors, Subaru, Tesla и др.

Отзывы авто из-за подушек Takata идут в мире уже почти 10 лет. Только в США в сервисы направили более 60 миллионов автомобилей, а по всему миру таких машин насчитали более 100 миллионов. Причиной массовых отзывов являются дефектный газогенератор: он может взорваться и буквально "выстрелить" в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине погибли 28 человек, еще 400 получили травмы различной степени тяжести.

В самой Takata до последнего отрицали наличие проблемы, и лишь в 2015 году руководство компании призналось, что результаты испытаний подушек были сфальсифицированы и дефект газогенераторов скрывался умышленно. Урегулирование претензий и отзывные кампании обошлись Takata в миллиарды долларов и спустя два года после признания своей вины фирма объявила себя банкротом.

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