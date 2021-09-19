В США боятся, что Генассамблея ООН в Нью-Йорке спровоцирует вспышку коронавируса

В США в связи с проведением в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций переживают, что участники форума привезут с собой коронавирус и спровоцируют скачок заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщает CNN.

Так, в США опасаются, что ежегодная встреча мировых лидеров в штаб-квартире ООН, которая впервые с момента начала пандемии коронавируса будет проходить в очном формате, может спровоцировать масштабное распространение вируса, которое подчеркнет резкое неравенство в глобальном доступе к вакцинам против Covid-19.

"Десятки президентов, премьер-министров и министров иностранных дел намерены проигнорировать предложение Америки остаться дома и виртуально выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН и на этой неделе лично соберутся в Нью-Йорке", - пишет CNN.

В этом году мероприятия в рамках Генеральной ассамблеи ООН и число двусторонних встреч были сокращены. Впрочем, все равно в Нью-Йорк прибудут представители стран, на которые распространяются ограничения на поездки в США. В Штатах боятся, что это создаст условия для распространения инфекции. Ведь хотя штаб-квартира ООН определена как международная территория, делегации будут размещаться в городе.

"Мы обеспокоены тем, что мероприятие в ООН является мероприятием суперраспространения", - заявила в пятницу Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США в ООН.

Все путешественники, въезжающие в США, должны будут предъявить доказательства отрицательного результата теста на Covid-19. Но тот факт, что вакцин в большей части мира не хватает, все равно повысит вероятность того, что многие делегации останутся незащищенными.