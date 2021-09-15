Бойня в Перми. Все жертвы юного стрелка опознаны. Список погибших и раненых

К утру, 21 сентября, появилась новая информация о последствиях кровавой бойни в российской Перми, которую в здании местного университета устроил 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров.

Все шесть жертв, для которых минувший понедельник стал последним днем жизни уже опознаны. Кровавый перечень таков - убиты пять женщин и один мужчина. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один парень 20 лет", - сказал рассказал источник.

Телеграм-канал Mash приводит список погибших и раненых (данные на 20 сентября. На сегодня, по информации Следственного комитета России известно уже о 28 раненых).