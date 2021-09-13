Память жертв атаки на башни-близнецы WTC почтил Зеленский в Нью-Йорке

Вчера, поздним вечером 20 сентября (около 23.00 по Киеву - Ред.) президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая пройдет в Нью-Йорке, в штаб-квартире организации.

Глава государства уже сделал первые заявления, какую проблематику собирается обсуждать в ходе своего визита, а также возложил цветы в Национальном Мемориале 11 сентября, почтив память многочисленных жертв самого кровавого теракта в истории Америки.

Об этом сообщает государственный телеканал "Дом".

Одним из многих героев-спасателей во время атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра (WTC) был гражданин США, украинец по происхождению Иван Скала, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, а 11 сентября 2001 года добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги... Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - отметил президент после возложения цветов.