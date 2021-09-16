На лечение в Москву перевезут семерых жертв студента-стрелка. Бойня в Перми

Семерых жертв бойни в Пермском государственном университете, которая случилась 20 сентября, перевезут сегодня в Москву.

Об этом со ссылкой на главу Министерства науки России Валерии Фалькова пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, перелет должен пройти в штатном порядке, для этого есть все необходимое. Также Фальков заявил, что близким погибших он желает мужества, и пожелал пострадавшим выздоровления.

Напомним, бойня в Перми произошла утром в понедельник, 20 сентября. Около 11:00 студент первого курса юридического факультета 18-летний Тимур Бекмансуров пришел на территорию Пермского государственного университета и открыл там огонь. В результате погибли шесть человек, еще двадцать четыре числятся пострадавшими.