Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач

За последние три месяца сразу 98,1% госпитализаций по причине заболевания Covid-19 приходится на невакцинированных украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, цитируя заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача страны Игоря Кузина в официальном аккаунте Facebook в понедельник, 20 сентября.

Практически все, кто попадает в больницы с заболеванием Covid-19 в тяжелой форме, оказываются невакцинированными. Заместитель министра здравоохранения призвал делать прививки уже сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем и подчеркнул, что вакцинация - единственный способ защититься от опасной болезни.

В зоне повышенного риска заболевания Covid-19 в тяжелой форме и смерти от него находятся: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, учителя, соцработники, служащие государственных органов.