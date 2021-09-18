Мать "пермского стрелка" рассказала о сыне

Мать "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил нападение на университет и убил шестерых человек, дала показания полиции.

В них она рассказала о том, что весной ее сын расстался с девушкой, а о покупке оружия он мечтал последние три года.

Показания опубликовал Telegram-канал SHOT.

Мать характеризовала стрелка как спокойного и заботливого, он "очень любит животных, особенно кошек". Она считает, у нее был идеальный ребенок: не пил, не курил, помогал и не страдал психическими расстройствами или агрессией, почти все время сидел дома.

По словам матери, здоровье у Бекмансурова было неважное. Он болел бронхитом, страдал астмой, был неактивным ребенком, часто болел и рано освоил компьютер, а с 7 лет играл в военные игры, сначала с отцом, потом один. Он хорошо учился в школе, школьный психолог отмечала его способности. Но выпускные экзамены Бекмансуров сдал плохо.

Также женщина сообщила, что у Бекмансурова была девушка, они учились вместе до 9 класса, но весной 2021 года расстались по неизвестной причине. В обществе Бекмансуров был "коммуникабельным, легко знакомился с людьми", и понимал их психологию.

По данным матери, Бекмансуров поступил на юридический факультет, потому что мечтал стать военным или полицейским, но здоровье не позволяло и он хотел быть ближе этим профессиям.

Мать стрелка рассказала, что отец Тимура бывал в командировках в Сирии, поэтому Бекмансуров "много читал информации на военную тему, в частности про Сирию", и из увлечений имел лишь страсть к оружию и истории.

Купить оружие, по словам женщины, ее сын мечтал последние 3 года. Именно три года назад, по ее воспоминаниям, он перестал играть в игры и разобрал свой компьютер. Отец не был против, поскольку считал, что для мужчины такое желание является нормальным.

Мать также утверждает, что не знала, что сын купил спецодежду и готовился к преступлению. Нацистскую черную каску, в которой он пришел убивать, Бекмансуров приобрел год назад. Изначально она была зеленая, но он ее зачем-то перекрасил этим летом.