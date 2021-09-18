В Раде сообщили, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов

В Верховной Раде Украины, где невакцинированным нардепам хотят запретить доступ в здание парламента, прививку от коронавируса получили не более половины народных избранников.

Об этом заявил глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова", видео обнародовано в YouTube.

"... Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - сказал он.