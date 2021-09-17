Ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году ЕСПЧ признал Россию

Европейский суд по правам человека признал, что Россия несет ответственность за отравление экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека постановил, что имели место: невыполнение Правительством (РФ - Ред.) своих обязательств по статье 38 (обязательство предоставить необходимые условия для рассмотрения дела) европейской Конвенции о правах человека, нарушение статьи 2 (право на жизнь) в ее материально-правовом и процессуальном аспектах", - говорится в решении.

В ЕСПЧ напомнили, что Александр Литвиненко работал на российскую службу безопасности до его бегства в Соединенное Королевство, где ему было предоставлено убежище. В 2006 году он был отравлен полонием-210 (радиоактивным веществом) в Лондоне и умер. Общественное расследование в Великобритании установило, что исполнителями убийства были россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

Кроме того, суд установил наличие веских доказательств того, что при отравлении Литвиненко Луговой и Ковтун действовали как агенты российского государства. При этом, по информации ЕСПЧ, российское правительство не предоставило никаких других удовлетворительных и убедительных объяснений событий или опровержений выводов расследования Великобритании.

Суд также установил, что российские власти не провели эффективного национального расследования, способного привести к установлению фактов и, при необходимости, выявлению и наказанию виновных в убийстве.