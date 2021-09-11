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События Сегодня, 20:0618
Дефицит газа в Европе прогнозируют у Байдена

В наступающем отопительном сезоне европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа и необходимостью распределять его по квотам между ними.

Об этом заявил советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн, который на днях посоветовал Украине не зацикливаться на транспортировке российского газа и не обращать внимание на "Северный поток-2", а стремиться к интеграции в европейскую энергосистему. Хохштейн не исключает, что сложности будущего отопительного сезона в Европе Россия будет использовать для ускорения запуска "Северного потока-2", передает Bloomberg TV.

"Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы", - сказал Хохштейн и добавил, что часть стран Европы будет вынуждена покупать газ по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам.

Хохштейн считает, что РФ использует сложившуюся ситуацию, чтобы склонить Европу к скорейшему запуску Северного потока-2.

Кроме того, советник президента США отметил, что мощности газотранспортной системы Украины позволяют проводить больше газа, чем проводится сейчас.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне сверхвысоких цен на газ в Европе.

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Теги: news, новости, Украина, США, ЕС, Газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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