 

С четверга Украина уходит в желтую зону. Что это значит?

События Вчера, 22:1865
С четверга Украина уходит в желтую зону. Что это значит?

Кабмин сегодня ввел в Украине "желтую" зону карантина. Она начнет действовать с нуля часов 23 сентября.

Это случилось через несколько недель после того, как коронавирус начал резкий рост. Но случилось. 

О том, что осенью будет резкий рост заболеваемости, было понятно всем. Но, видимо, власти рассчитывали, что начнется он, как и в прошлом году, с октября. А произошло это на 2-3 недели раньше. 

Очевидно была надежда еще и на то, что в стране уже есть несколько миллионов привитых людей, и это задержит новую волну пандемии. Но на практике то ли вакцины оказались "не той системы" - то ли новый штамм "Дельта" им просто не по зубам. 

Как бы то ни было, на прошлой неделе Кабмин утвердил новые правила для карантинных зон. И сегодня госкомиссия по чрезвычайным ситуациям ввела по всей стране "желтый" уровень эпидемической опасности. 

Рассказываем, по каким правилам теперь будут жить украинцы

Главное в новой "желтой" зоне

Основная идея карантина осени-2021 - это снятие ограничений для вакцинированных и переболевших. 

Для этого Кабмин 13 сентября узаконил два вида ковид-сертификатов - желтый (о получении одной дозы вакцины) и зеленый (о двух уколах, то есть полном курсе вакцинации). 

Желтый будет действителен четыре месяца, а зеленый - год. Но оба дают определенные преимущества их владельцам. Как и справка о перенесенном ковиде, которая действительная на протяжении полугода. 

Эти сертификаты уже доступны в приложении "Дия". А у кого его нет, нужно будет получить бумажный аналог у семейного врача.

Чего теперь ждать привитым, переболевшим и всем остальным в "желтой" зоне карантина? 

Школы и вузы

Учебные заведения продолжают работу, если 80% персонала будут вакцинированы минимум одной дозой (желтый сертификат) или переболели. 

Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, но вряд ли кто-то будет его делать раз в три дня, чтобы ходить на работу. 

Если порог 80% не достигнут, учебное заведение отправляется на дистанционку. В Киеве уже заявили, что все школы и вузы города будут работать, поскольку педагогов успели привить. 

Но в других регионах ситуация с вакцинацией была сильно хуже. И, вероятно, именно с этим была связана задержка с переходом на "желтый" уровень. 

При этом для учебных заведений оставили правило, по которому школа или вуз обязаны закрыться, если 50% тех, кто туда ходит (неважно, студентов или учителей) находятся на самоизоляции. 

Также запрещаются в школах и вузах массовые концерты и мероприятия - их можно проводить максимум для одного класса или группы. 

Рестораны и кафе

В "желтой" зоне общепит работает. Но он обязан расставлять столики в полутора метрах друг от друга и сажать не более четырех взрослых за одним столом. Клиенты и персонал обязаны передвигаться по заведению в масках. 

Это правила еще с прошлого года, и они не изменились. Но не соблюдать их можно будет, если 100% посетителей и 80% персонала будут иметь один из указанных выше документов: ковид-сертификат любого цвета, справки о негативном тесте или выздоровлении. 

Но пока непонятно, перейдут ли заведения на этот формат работы. Ведь если пускать людей в кафе только по справке, клиентов может стать значительно меньше. И выгоднее будет соблюдать ограничения, указанные в первом абзаце этой главы. 

Кино, концерты, дискотеки

Массовые мероприятия в "желтой" зоне можно проводить из расчета одного человека на 4 квадратных метра. Речь идет как о ночных клубах и банкетах в ресторанах - так и о концертах и других массово-культурных собраниях. 

Концертные и кинозалы с сидячими местами можно наполнять не более, чем на две трети мест (два ряда заняты, один пустует). Если же в залах отсутствуют ряды, то запрещено занимать более половины мест - при этом предписывается заполнять их лишь в шахматном порядке. 

Отменяются эти ограничения по тому же принципу, что и в случае с ресторанами, а также школами: 80% работников и 100% посетителей должны предъявить как минимум "желтый" ковид-сертификат.

Спорт и фитнес

Спортзалы обязаны запускать не более одного человека на 10 квадратных метров - таким образом, экономически целесообразной остается работа лишь больших фитнес-центров. Также в бассейнах на одной дорожке не может заниматься более четырех человек. 

При условии 80-процентной вакцинации персонала хотя бы одной дозой, и проверки всех посетителей на предмет "желтого" сертификата - ограничения снимаются.

Но пока есть большие сомнения, как все это будет работать. Не проще ли будет спортклубам и дальше запускать всех желающих - тем более, что раньше в "желтой" зоне примерно так все и работало. 

Гостиницы и хостелы

Отелям и санаторно-курортным учреждениям работать можно. Также остаются открытыми заведения социального характера. При этом все остальные коммерческие объекты размещения закрываются - речь тут о хостелах.

Но и они могут работать при условии 80-процентной вакцинации персонала хотя бы одной дозой. И ста процентов клиентуры - тоже с "желтым" сертификатом или международной признанной справкой - о вакцинации или негативном ПЦР-тесте. 

Получается, что отели-санатории от такого обременения освобождаются. Их персонал даже необязательно вакцинировать.

 

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Теги: news, новости, Украина, Желтая, зона, карантин, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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