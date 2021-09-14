Карстовый провал на участке железной дороги Новоселица - Мамалыга засыпали. Поезда пойдут со скоростью 25 км/ч

"Укрзализныця" сообщила о завершении работ по восстановлению обвала земли, который произошел под железнодорожными путями на участке Новоселица - Мамалыга.

Из-за сложившейся сложившейся ситуации пришлось изменить маршрут поезда.

Уже со вторника, 21 сентября, поезд №118 "Черновцы - Чернигов" снова начнет курсировать по привычному маршруту, сообщают в "Укрзализныце".

Также перевозчик уточняет, что для безопасности пассажиров сначала скорость поезда на участке Новоселица - Мамалыга будет ограничена до 25 км/ч.