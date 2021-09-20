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События Вчера, 22:4852
Выездную фракцию с Зе подтвердили в "Слуге народа"

В "Слуге народа" официально подтвердили информацию "Страны" о том, что Владимир Зеленский собирает фракцию на разговор в неформальной обстановке.

Об этом написала в своем Телеграм-канале спикер фракции Юлия Палийчук.

"Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят о так называемом обучении наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуги народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - сообщила нардеп.

Она добавила, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Причем мероприятие  пройдет с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускать только вакцинированных лица или с отрицательным ПЦР-тестом.

Палийчук перечислила темы совещания:

  • обсуждение стратегии власти на следующий год;
  • обсуждение достижений за прошедшие два года;
  • план законопроектных работ.
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