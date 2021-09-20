В Украине резко упало производство промышленного молока

По данным Госстата, в Украине за восемь месяцев этого года было произведено 6,035 млн тонн молока всех видов, что на 6,2% меньше соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ), ссылаясь на заявление аналитика АПМ Яны Линецкой.

Линецкая уточнила, что промышленные предприятия обеспечили 30,6% всего производимого молока, или 1,850 млн тонн. Это на 1,4% меньше, чем в 2020-м году.

Сокращение производства демонстрируют традиционные лидеры этого года по производству промышленного молока - Полтавская область (263,8 тысяч тонн; -1,9% к соответствующему периоду прошлого года) и Черкасская область (193,5 тысяч тонн; -6,4%).

Прирост производства наблюдается в таких областях, как Тернопольская (+13,6%; 78,3 тысяч тонн), Херсонская (+ 7,8%; 33,2 тысяч тонн) и Винницкая (+ 5,5%; 150,4 тысяч тонн).

Больше всего сократили поставки крестьянские хозяйства Харьковской (-19,7%; 136,3 тысяч тонн), Черниговской (14%; 134,2 тысяч тонн) и Черкасской (-13,5%; 93,9 тысяч тонн) областей.

На 8% сократилось производство молока в хозяйствах населения. По итогам января-августа в этом секторе было произведено 4,186 млн тонн молока.