Почти пять сотен мошенников раскручивавших на деньги онлайн-игроков от имени женщин арестовали в Китае

В Китае провели масштабную полицейскую операцию по поимке игровых мошенников.

15 сентября правоохранители арестовали 469 аферистов, которые в сети выдавали себя за девушек, чтобы жертвы тратили на них деньги в онлайн-развлечениях.

Об этом сообщает сайт Gamelook.com.

В операции были задействованы более 350 полицейских города Чанчунь. А преступников они ловили в 17 разных провинциях КНР.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, мошенническую схему на территории Китая организовала группа компаний.

Схема была устроена довольно замысловато. Злоумышленники заключали с компаниями-организаторами соглашения по продвижению игр, после чего обманом заманивали пользователей в определенные игры. Для этого мошенники под видом девушек знакомились с мужчинами в соцсетях и приглашали зарегистрироваться в указанных ими играх. Затем аферисты побуждали жертв тратить деньги на виртуальные браки и покупку внутриигровых предметов. Чтобы не вызывать подозрений, мошеннические компании просили общаться с жертвами в аудио- и видеочатах своих сотрудниц. Когда жертвы совершали транзакции в обговоренных играх, злоумышленники получали определенный процент за привлеченных и платежеспособных пользователей.

Эту схему использовали не только для зарабатывания, но и для отмывания денег в преступных целях. Однако, о каких именно играх идет речь, в материале не уточняется.