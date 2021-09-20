Во Львове за один день сделали две уникальные операции

Украинские медики покорили очередную вершину. За один день, во Львове были выполнены две уникальные операции.

Бригада хирургов при помощи коллег из Польши выполнила первую в истории отечественной медицины пересадку легких и произвела успешную операцию по пересадке сердца ребенку.

Об этом в сети сообщает генеральный директор Клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук.

"Первая в Украине трансплантация легких и первая трансплантация сердца ребенку! За один день мы во Львове выполнили две уникальные для нашей страны операции...

...Мы долго готовились, чтобы воплотить это в жизнь! И, без преувеличения, на эти события вся Украина ждала много лет! Наш донор - 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие дала его жена. Легкие получил 56-летний львовянин. Он более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры, был кислородозависимым. Без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Трансплантацию выполнили наши кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и торакальный хирург Юрий Король с помощью польских коллег Петра Пасеки (на его счету 90 трансплантаций легких и 375 заборов), Мацека Урлика (130 трансплантаций легких) и Томаша Стонцеля (130 трансплантаций легких). Они приехали к нам из Силезского центра болезней сердца, где наша команда стажировалась в прошлом году.

Сердце пересадили 13-летнему парню с Волыни из села Зарудцы. Он болел с июля. Последний месяц ребенок был в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели - у нас. Состояние парня было критическим и счет шел на дни. Орган ему пересаживал Борис Тодуров

с Гаврилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым", - написал Олег Самчук.