Странные запахи снова появились в российском модуле на МКС

На борту Международной космической станции (МКС) снова возникли проблемы в российском модуле "Звезда".

Русские космонавты, во время очередного сеанса связи с Землей, вновь доложили в Центр управления полетами (ЦУП) о странных и неприятных запахах внутри модуля.

Об этом передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на данные радиопереговоров экипажа с Землей.

Космонавты рассказали, что почувствовали посторонний запах в районе работавшей системы кондиционирования воздуха в модуле. Позже космонавты добавили, что запах стал менее выраженным.

В Центре управления полетами экипажу ответили, что обе системы кондиционирования были отключены. Космонавтам дали команду протереть салфетками возможное место появления запаха для последующего анализа образцов специалистами на Земле и при необходимости включить систему очистки воздуха.