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События Сегодня, 10:1676
Роботы Boston Dynamics трудоустроились вместо людей в разных отраслях

Известные собакоподобные роботы Spot инженерной американской компании Boston Dynamics осваивают человеческие профессии.

Издание РБК-Украина сделало подборку о том, в каких сферах деятельности устройства уже заменяют людей.

Так, робопса Spot включили в группу специалистов по урегулированию претензий в американской страховой компании Farmers Insurance. Его задача - оценивать ущерб, нанесенный разными катастрофами: ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и др. Для этой цели робота оснастили дополнительными датчиками и камерами, в том числе с обзором на 360 градусов, а также программным обеспечением для сбора и документирования данных.

А концерн Hyundai начинает выпуск охранных робопсов под общим названием Factory Safety Service Robot. Один из них уже патрулирует южнокорейский завод Kia.

Робот-охранник способен анализировать потенциально опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он проверяет, заперты ли двери, распознает чужаков и обнаруживает очаги возгорания еще до того, как возникнет пожар - для этого он оборудован тепловизором и 3D-лидаром.

Робот-охранник Spot может перемещаться в узких пространствах и находить слепые зоны, недоступные человеческому глазу.

Робот может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. Более того, к системе управления можно подключить нескольких робопсов, чтобы обеспечить одновременный контроль за несколькими зонами.

Концерн Hyundai собирается выпустить охранного робопса в свободную продажу. 

К слову, в начале года концерн представил робота DAL-e для обслуживания клиентов в дилерских центрах во время пандемии. Имя устройства расшифровывается как Drive you Assist you, Link with you-experience, что переводится как "направлять вас и помогать вам в соответствии с вашими потребностями".

DAL-e имеет ширину 60 см, высоту 1,16 метра, а весит 80 килограммов. Робот оснащен искусственным интеллектом, способен распознавать лица и особенности речи. Передвигаясь на четырех колесах по шоуруму, робот будет помогать клиентам, проводить презентацию новинок, загружая по беспроводной сети необходимую информацию на демонстрационные экраны.

По словам вице-президента Hyundai Motor Эйсуна Чунга, в будущем на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса концерна. 

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Теги: news, новости, Украина, Boston, Dynamics, 7dniv, 7dnivinfo  
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