Европу за "Северный поток-2" раскритиковал президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, раскритиковал Европу из-за завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на слова Дуды пишет "Укринформ".

В частности, по мнению польского президента, богатые северные страны не отреагировали должным образом на "драму Украины, которая вынуждена вести борьбу за свою независимость".

По словам Дуды, ответом Европы стало завершение строительства "Северного потока-2", который будет транзитировать российский газ в Европу, принося при этом миллиарды долларов прибыли РФ.

Дуда заявил, что это будет указывать на беспомощность и безразличие стран по поводу того, что Украина после запуска газопровода окажется в еще большей опасности.

Также президент Польши указал на то, что никто из тех, кто участвовал в утверждении или реализации газопровода, не поучаствовал в саммите "Крымской платформы" этим летом.