Миллион первому образовательному учреждению где вакцинируются все сотрудники пообещал мэр Ивано-Франковска

Ивано-Франковский градоначальник Руслан Марцинкив, который ранее в шутку уже объявлял о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса, пообещал миллион гривен тому учебному заведению города, которое первым сможет добиться стопроцентной вакцинации сотрудников.

Об этом Марцинкив заявил во время совещания в Ивано-Франковском горсовете, видео опубликовано в Facebook.

Так, мэр сказал, что первое заведение образования в городе, где 100% сотрудников вакцинируются от ковида, получит миллион на развитие собственной инфраструктуры.