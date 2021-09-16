В результате бойни в Перми число пострадавших возросло до 43 человек

Количество пострадавших в результате нападения стрелка на Пермский государственный университет 20 сентября увеличилось до сорока трех человек.

В тяжелом состоянии по состоянию на утро 22 сентября находится только сам нападавший.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень пишет ТАСС.

Из сорока трех пострадавших двенадцать человек сейчас продолжают находиться в больницах на стационарном лечении. Тяжелое и нестабильное состояние врачи констатируют только у одного человека - нападавшего Тимура Бекмансурова. Ему ампутировали голень.

Количество пострадавших возросло, потому что люди продолжают обращаться в больницы с несерьезными травмами, которые они получили во время нападения, но которые не требуют лечения в больнице.