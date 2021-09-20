Полицейских, которые обезвредили пермского стрелка наградил Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества правоохранителя Константина Калинина, который обезвредил "пермского" стрелка.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича - младшего лейтенанта полиции", - цитирует пресс-служба текст указа.

Кроме этого, медалью "За отличие в охране общественного порядка" наградили старшего лейтенанта Владимира Макарова.

Напомним, 20 сентября в Перми случилось вооруженное нападение на местный государственный университет. Преступник был одет в стиле подростков-террористов из Колумбайна (американская школа, где подростки устроили массовую бойню) и убивал чисто ради собственного удовольствия.

Сегодня количество пострадавших в результате нападения стрелка на Пермский государственный университет увеличилось до сорока трех человек. В результате атаки погибли шестеро.

Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место стрельбы. Макаров помогал эвакуировать студентов, а Калинин вошел в здание вуза. Там он увидел молодого человека с винчестером в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако тот выстрелил в сторону правоохранителя. Сотрудник полиции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему и начал оказывать первую помощь, как и положено по инструкции.